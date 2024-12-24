Стоимость проекта завысили на 6 млрд тенге в Карагандинской области

Агентство РК по финансовому мониторингу сэкономило 103 млрд тенге на проектах госбюджета благодаря контролю и оптимизации расходов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, в рамках поручения главы государства по усилению контроля на всех этапах реализации госбюджета Агентством по финансовому мониторингу ведется работа по минимизации рисков излишних затрат путем анализа проектно-сметной документации при строительстве инфраструктурных и социальных объектов.

Благодаря этой работе сокращены расходы по 61 строительному проекту, что позволило сэкономить государству порядка 103 млрд тенге.

Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта "Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТОО "Қарағанды Су", установлена завышенная стоимость 5 видов трубных изделий.

Завышение выявлено путем мониторинга цен на аналогичные товары и альтернативные предложения других поставщиков. По итогам совместной работы с исполнительным органом заявленная сметная стоимость проекта снижена на 6,1 млрд тенге.

В другом случае, в Актобе при реализации проекта "Строительство Моисеевского водозабора" произведена замена нецелесообразных резервуаров для воды на резервуары с меньшим объемом, что позволило сэкономить 827 млн тенге (затраты снижены с 929 до 102 млн тенге).

Изменения объемов резервуаров послужило изменению размеров подводящих труб и насосов, где по итогам корректировок экономия для региона составила порядка 20 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что государственный аудит выявил пласт недостатков в сфере водоотведения, включая отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных.

Помимо этого, прокуратурой Жамбылской области отменены конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге.

Также сообщалось, что Антикор проводит мониторинг строительства дорог в Алматинской области. Рабочая группа выехала на объекты Қонаев-Курты, Курты-Бурылбайтал и объезд Шамалган.