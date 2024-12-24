Стоимость проекта завысили на 6 млрд тенге в Карагандинской области
Опубликовано:
Агентство РК по финансовому мониторингу сэкономило 103 млрд тенге на проектах госбюджета благодаря контролю и оптимизации расходов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, в рамках поручения главы государства по усилению контроля на всех этапах реализации госбюджета Агентством по финансовому мониторингу ведется работа по минимизации рисков излишних затрат путем анализа проектно-сметной документации при строительстве инфраструктурных и социальных объектов.
Благодаря этой работе сокращены расходы по 61 строительному проекту, что позволило сэкономить государству порядка 103 млрд тенге.
Так, в Карагандинской области, на стадии разработки ПСД проекта "Реконструкция блоков основных сооружений водоочистки ТОО "Қарағанды Су", установлена завышенная стоимость 5 видов трубных изделий.
Завышение выявлено путем мониторинга цен на аналогичные товары и альтернативные предложения других поставщиков. По итогам совместной работы с исполнительным органом заявленная сметная стоимость проекта снижена на 6,1 млрд тенге.
В другом случае, в Актобе при реализации проекта "Строительство Моисеевского водозабора" произведена замена нецелесообразных резервуаров для воды на резервуары с меньшим объемом, что позволило сэкономить 827 млн тенге (затраты снижены с 929 до 102 млн тенге).
Изменения объемов резервуаров послужило изменению размеров подводящих труб и насосов, где по итогам корректировок экономия для региона составила порядка 20 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что государственный аудит выявил пласт недостатков в сфере водоотведения, включая отсутствие качественного мониторинга и достоверных оперативных данных.
Помимо этого, прокуратурой Жамбылской области отменены конкурсы государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге.
Также сообщалось, что Антикор проводит мониторинг строительства дорог в Алматинской области. Рабочая группа выехала на объекты Қонаев-Курты, Курты-Бурылбайтал и объезд Шамалган.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204106-stoimost-proekta-zavysili-na-6-mlrd-tenge-v-karagandinskoy-oblasti/