Иностранца выдворили из страны за нарушение в Караганде
Опубликовано:
Иностранца, не исполнившего решение суда о выдворении, принудительно выдворили из Казахстана. С начала года вынесено 15 решений о выдворении, из которых пять не были исполнены, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники миграционной полиции Караганды установили иностранца, который не исполнил решение суда о выдворении из Республики Казахстан.
Силами сотрудников полиции данный гражданин был выдворен в принудительном порядке.
"Всего с начала года по Октябрьскому сектору города Караганды судом принято 15 решений о выдворении за пределы Казахстана граждан иностранных государств. В пяти случаях они не были исполнены. В отношении правонарушителей приняты меры принудительного характера", - рассказали в полиции.
Напомним, в сентябре текущего года сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области выявили семерых иностранцев, нелегально находившихся на территории Казахстана.
В начале октября стало известно, что почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187789-inostranca-vydvorili-iz-strany-za-narushenie-v-karagande/