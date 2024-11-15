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Иностранца выдворили из страны за нарушение в Караганде

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Полицейский сидит за столом
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Иностранца, не исполнившего решение суда о выдворении, принудительно выдворили из Казахстана. С начала года вынесено 15 решений о выдворении, из которых пять не были исполнены, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники миграционной полиции Караганды установили иностранца, который не исполнил решение суда о выдворении из Республики Казахстан.

Силами сотрудников полиции данный гражданин был выдворен в принудительном порядке.

"Всего с начала года по Октябрьскому сектору города Караганды судом принято 15 решений о выдворении за пределы Казахстана граждан иностранных государств. В пяти случаях они не были исполнены. В отношении правонарушителей приняты меры принудительного характера", - рассказали в полиции.

Напомним, в сентябре текущего года сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области выявили семерых иностранцев, нелегально находившихся на территории Казахстана.

В начале октября стало известно, что почти 50 человек с двойным гражданством выявили в Восточно-Казахстанской области. Девять из них выдворили за пределы Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2187789-inostranca-vydvorili-iz-strany-za-narushenie-v-karagande/

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