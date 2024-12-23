Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Астанчанка из мести разместила объявление об услугах массажа с фото и телефоном своей знакомой

Опубликовано:

Ссора женщин
Женская ссора. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Астаны обнаружила объявление об оказании услуг массажа, поданное от ее имени, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, истец А. обратилась в суд с иском к Б. о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда.

"В августе 2024 года она обнаружила объявление от ее имени об оказании услуг массажа с указанием ее личного номера телефона и фотографии. На телефон истца стали поступать запросы от пользователей. Истец испытала чувство дискомфорта и негодования.

В суде ответчик пояснила, что между ней и истцом произошел конфликт, и она решила, используя свой телефон, разместить указанное объявление на сайте, чтобы отомстить истцу", — рассказали в суде.

Сообщается, что стороны пришли к примирению и заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Ответчик должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. тенге, разделив сумму на 5 месяцев, по 50 тыс. тенге ежемесячно.

Изначально иск был заявлен на взыскание 1 млн. тенге.

За последние месяцы в Казахстане состоялись несколько судов, где рассматривались дела о защите чести, достоинства и деловой репутации. Так, в декабре этого года в Сатпаеве мужчина потребовал от блогера 500 тыс. тенге за публикацию его фотографии и анкетных данных в Facebook без разрешения.

Также в декабре суд встал на сторону гражданки Филиппин по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, так как экс-работодательница разместила в Сети ложную информацию.

Житель Кордайского района обратился в суд из-за резонансного видео в TikTok. Ему удалось отсудить 20 тыс. тенге вместо желаемых 2 млн.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203877-astanchanka-iz-mesti-razmestila-obyavlenie-ob-uslugah-massazha-s-foto-i-telefonom-svoey-znakomoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie