Астанчанка из мести разместила объявление об услугах массажа с фото и телефоном своей знакомой

Жительница Астаны обнаружила объявление об оказании услуг массажа, поданное от ее имени, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, истец А. обратилась в суд с иском к Б. о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда.

"В августе 2024 года она обнаружила объявление от ее имени об оказании услуг массажа с указанием ее личного номера телефона и фотографии. На телефон истца стали поступать запросы от пользователей. Истец испытала чувство дискомфорта и негодования.

В суде ответчик пояснила, что между ней и истцом произошел конфликт, и она решила, используя свой телефон, разместить указанное объявление на сайте, чтобы отомстить истцу", — рассказали в суде.

Сообщается, что стороны пришли к примирению и заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Ответчик должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. тенге, разделив сумму на 5 месяцев, по 50 тыс. тенге ежемесячно.

Изначально иск был заявлен на взыскание 1 млн. тенге.

За последние месяцы в Казахстане состоялись несколько судов, где рассматривались дела о защите чести, достоинства и деловой репутации. Так, в декабре этого года в Сатпаеве мужчина потребовал от блогера 500 тыс. тенге за публикацию его фотографии и анкетных данных в Facebook без разрешения.

Также в декабре суд встал на сторону гражданки Филиппин по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, так как экс-работодательница разместила в Сети ложную информацию.

Житель Кордайского района обратился в суд из-за резонансного видео в TikTok. Ему удалось отсудить 20 тыс. тенге вместо желаемых 2 млн.