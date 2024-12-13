Казахстанец потребовал полмиллиона тенге от блогера за публикацию его фото

В Сатпаеве мужчина потребовал от блогера 500 тыс. тенге за публикацию его фотографии и анкетных данных в Facebook без разрешения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску о признании публикации в социальной сети с фотографией истца нарушением личных неимущественных прав истца, удалении опубликованного фото, принесении публичных извинений и взыскании морального вреда рассмотрели в Сатпаевском городском суде.

На судебном заседании установили, что блогер 28 июля 2023 года на своей странице в Facebook опубликовал фотографию истца с его анкетными данными и постом на казахском языке, в котором указал сведения из личной жизни истца.

"Данная фотография истца находилась на его личной странице и не являлась общедоступной. Ответчик не являлся подписчиком истца, не имел права публиковать снимок без разрешения", - отметили в суде.

В этой связи истец просил признать публикацию нарушением личных неимущественных прав, удалить фотографию, принести публичные извинения в соцсети и взыскать моральный вред в сумме 500 тыс. тенге.

"На судебном заседании ответчик доводы истца не признал, указав, что личные неимущественные права истца не нарушены, публикация носила законный характер, для размещения фотографии истца и публикации разрешения не требовалось", - пояснили в суде.

Решением Сатпаевского городского суда иск был удовлетворено частично. Публикацию в Facebook с фотографией истца без его согласия признали нарушением личных неимущественных прав.

Блогера обязали удалить опубликованное фото и принести истцу публичное извинение в Facebook. Также с него в пользу истца взыскали причиненный моральный вред в сумме 100 тыс. тенге.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау от 27 ноября 2024 года решение Сатпаевского городского суда по данному гражданскому делу оставили без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok. Его обвиняли в унижении чести и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме. Суд вынес оправдательный приговор.

В Атырау ресторатор выиграла суд против блогера за сорванную свадьбу. С блогера взыскали 850 тыс. тенге компенсации морального вреда и обязали ее опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки.