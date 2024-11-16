20 тысяч тенге вместо 2 миллионов отсудил казахстанец из-за резонансного видео в TikTok

Житель Кордайского района обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, а также взыскании компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в июне 2024 года ответчик под видом недовольства деятельностью истца на своей личной странице в TikTok разместила видео, в котором распространила несоответствующие действительности сведения.

"Опубликованный ролик вызвал активное обсуждение со стороны пользователей соцсети, которые оставляли свои негативные комментарии", - отметили в суде.

Истец просил обязать ответчика опровергнуть распространенные ею сведения, взыскать компенсацию за моральный вред в размере 2 млн тенге и судебные расходы.

В суде ответчик иск не признала, указав, что опубликованные сведения являются ее призывом разобраться в сложившейся ситуации и мнением источника информации.

Согласно заключению судебной психолого-филологической экспертизы действия ответчика являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца.

"Решением суда иск частично удовлетворен, суд обязал ответчика опровергнуть распространенные ею сведения в течение 10 календарных дней. Также с ответчика взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 20 тыс. тенге и судебные расходы. Решение не вступило в законную силу", - сообщили в суде.

Ранее житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok. Его обвиняли в унижении чести и достоинства другого лица. Суд исследовал материалы дела и заключение судебной психолого-филологической экспертизы. В ней было указано, что в высказываниях отсутствует негативная оценка, выраженная в неприличной форме. В итоге был вынесен оправдательный приговор.

А в Атырауском городском суде рассмотрено гражданское дело по иску двух истцов к блогеру о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также встречный иск. В результате суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тыс. тенге компенсации морального вреда и обязал ее опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию. Встречный иск блогера удовлетворен частично: с истцов взысканы 250 тыс. тенге компенсации морального вреда за незаконное использование изображения без согласия.