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Около 350 человек эвакуировали из ТРЦ в Караганде после сообщения о бомбе (видео)

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Эвакуация сотрудников и посетителей ТРЦ
Эвакуация сотрудников и посетителей ТРЦ. Фото: Ekaraganda.kz / Анна Строкова

В одном из торговых центров Караганды эвакуировали посетителей и работников после того, как поступила информация о якобы заложенной бомбе, передает Ekaraganda.kz.

Издание со ссылкой на ДП региона сообщает, что сегодня, 30 октября, в 14:40 полицейские получили информацию о заложенной бомбе в торговом доме City Mall. Из здания в экстренном порядке стали эвакуировать людей – около 350 человек.

По информации издания, на место прибыли полиция, спасатели и медики. Людям запретили подходить близко к зданию торгового центра, также с парковки вывезли все авто.

В ДП Карагандинской области сообщили, что во время обыска помещений торгового центра взрывное устройство не обнаружено.

"30 октября в 14:40 поступило сообщение о том, что в торговом доме City Mall заложено взрывное устройство. Оперативным дежурным департаменте полиции Карагандинской области на место направлены все службы. Полицией территория здания осмотрена. Никакого взрывного устройства обнаружено не было", – добавили в ведомстве.

Данный факт был зарегистрирован в полиции. Стражи порядка устанавливают личность анонима.

Напомним, ранее сотрудница медучреждения Караганды оставила свой смартфон в одной из палат. Через него позвонили на канал 112 и заявили о заложенной бомбе.

Полиция Павлодарской области заявила о поисках лжетеррориста, сообщившего о том, что якобы в одной из средних школ Экибастуза заложена бомба.

Также мечеть Хазрет Султан оцепили в Астане, а работников и посетителей эвакуировали из-за подозрительных предметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043212-okolo-350-chelovek-evakuirovali-iz-trts-v-karagande-posle-soobscheniya-o-bombe-video/

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