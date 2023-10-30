Около 350 человек эвакуировали из ТРЦ в Караганде после сообщения о бомбе (видео)
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В одном из торговых центров Караганды эвакуировали посетителей и работников после того, как поступила информация о якобы заложенной бомбе, передает Ekaraganda.kz.
Издание со ссылкой на ДП региона сообщает, что сегодня, 30 октября, в 14:40 полицейские получили информацию о заложенной бомбе в торговом доме City Mall. Из здания в экстренном порядке стали эвакуировать людей – около 350 человек.
По информации издания, на место прибыли полиция, спасатели и медики. Людям запретили подходить близко к зданию торгового центра, также с парковки вывезли все авто.
В ДП Карагандинской области сообщили, что во время обыска помещений торгового центра взрывное устройство не обнаружено.
"30 октября в 14:40 поступило сообщение о том, что в торговом доме City Mall заложено взрывное устройство. Оперативным дежурным департаменте полиции Карагандинской области на место направлены все службы. Полицией территория здания осмотрена. Никакого взрывного устройства обнаружено не было", – добавили в ведомстве.
Данный факт был зарегистрирован в полиции. Стражи порядка устанавливают личность анонима.
Напомним, ранее сотрудница медучреждения Караганды оставила свой смартфон в одной из палат. Через него позвонили на канал 112 и заявили о заложенной бомбе.
Полиция Павлодарской области заявила о поисках лжетеррориста, сообщившего о том, что якобы в одной из средних школ Экибастуза заложена бомба.
Также мечеть Хазрет Султан оцепили в Астане, а работников и посетителей эвакуировали из-за подозрительных предметов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043212-okolo-350-chelovek-evakuirovali-iz-trts-v-karagande-posle-soobscheniya-o-bombe-video/