Пенсионерку из Темиртау вовлекли в преступную схему по отмыванию денег

Агентство РК по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как пояснили в ведомстве, желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

В АФМ подчеркнули, что деньги могут поступать от различных преступных схем, например, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.

В ведомстве предупредили, что участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

Представители ведомства рассказали о некоторых случаях.

В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине.

"Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге", - сообщили в АФМ.

В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.

Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

Кто такие дропперы

Как ранее мы писали, мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, но не всегда действуют самостоятельно – часто они ищут людей, которых будут использовать в своих целях.

Так, в интернете все чаще можно встретить объявления о приеме на работу, обещающие высокий заработок за короткий срок, и с минимальными требованиями к кандидатам.

Часто в таких объявлениях предлагается работа, связанная с переводом и обналичиванием денег. Как правило это "удаленка" без оформления документов. Обычно "работодатели" рассказывают о быстром заработке, гарантируют высокие доходы и обещают трудоустроить без проверок и заполнения документов. При этом в этих вакансиях не описаны конкретные профессиональные требования к соискателям: нет требования ни к уровню образования, ни к опыту работы.

Дело в том, что "работодатель" заинтересован не в наемном работнике, а в дроппере (или в дропе) – человеке который согласится, чтобы его банковская карта стала "транзитной" для украденных мошенниками денег.

Таким образом, дроп работает с деньгами, которые были украдены и переводит их между разными счетами. Такая схема позволяет преступникам запутать свои следы и усложнить работу следствию. При этом мошеннические переводы могут совершаться в разных странах и от имени разных людей.

За свою работу дроппер обычно получает процент от денежных средств, которые с его помощью перевели злоумышленники.

Стоит отметить, что дроппер может даже не знать, что участвует в мошеннической схеме – злоумышленники могут замаскировать свою деятельность под "легальный бизнес", а самого дропа даже назначить на "официальную должность".