Аким района в Карагандинской области проиграл в суде

Верховный суд оставил в силе постановление облсуда о нарушениях в конкурсе на аренду земли в Карагандинской области, отменив победу КХ, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, летом 2023 года земельная комиссия определила победителем конкурса, проведенного акиматом Бухар-Жырауского района Карагандинской области, крестьянское хозяйство и заключила с ним договор аренды земельного участка в 247 га на 10 лет.

Другой участник конкурса оспорил в суде его итоги, отметив неправильное начисление баллов победителю конкурса и отсутствие изучения комиссией бизнес-планов, что, по его мнению, привело к нарушению и ущемлению его прав и интересов.

СМАС, отказывая в иске, исходил из того, что при проведении конкурса нарушений земельного законодательства не допущено.

Апелляция признала незаконным и отменила решение комиссии и постановление акима о предоставлении КХ права долгосрочного землепользования. Областной суд обязал акима пересмотреть итоги конкурса по предоставлению права аренды по Кызылкаинскому сельскому округу.

Аким района обжаловал это решение в кассации.

СКАД Верховного суда, рассмотрев дело, указал, что из видеозаписи заседания комиссии следует, что члены комиссии не голосовали за присвоение основных или дополнительных баллов, которые участникам конкурса присвоил председатель комиссии без учета голосования.

Согласно Земельному кодексу и Правилам организации и проведения конкурса по предоставлению права аренды для ведения крестьянского хозяйства, дополнительно присваивается 10 баллов проживающим в данном районе, городе, селе, поселке не менее 5 лет.

С учетом того, что на момент проведения конкурса его победитель вместе с семьей был зарегистрирован в Караганде, ему необоснованно были присвоены 10 дополнительных баллов, что и определило его победителем.

Верховный суд в связи с этим оставил в силе постановление облсуда по данному делу, а жалобу акима района - без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что потомственные скотоводы в Туркестанской области остались без пастбищ. Они заявляют, что земли, где раньше пасли скот, отдали иностранной компании.

А в Акмолинской области акиму района назначили наказание в виде денежного взыскания за неисполнение судебного запроса.