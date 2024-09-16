Пьяный мужчина пригласил на ужин астанчанина и лишился миллиона тенге

В Астане мужчина, который находился в алкогольном опьянении, лишился миллиона тенге после того, как попросил случайного прохожего вызвать ему такси, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, 35-летний гость столицы пригласил на ужин случайного знакомого. Выяснилось, что приезжий мужчина был пьян и обратился на улице к молодому парню с просьбой помочь вызвать такси. В знак благодарности он пригласил его на ужин.

"Во время общения пьяный мужчина обналичил в банкомате деньги, после чего передал свою карту молодому человеку, а тот, воспользовавшись ситуацией, проводил мужчину в гостиницу, оставив карту себе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции района Сарыарка установили 18-летнего парня. Он признался, что снял с карты сумму в размере одного миллиона тенге, а затем выбросил ее", - рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские изъяли вещественные доказательства и вернули владельцу.

Ранее 53-летний житель Астаны потерял кошелек с деньгами после того, как пошел в сауну со своим новым знакомым. Пострадавший на вокзале познакомился с мужчиной, между ними завелся интересный разговор, впоследствии он пригласил его в сауну.

"После распития спиртных напитков, пострадавший уснул. Выждав момент, злоумышленник путем свободного доступа тайно похитил кошелек", - сообщили в полиции.

До этого 20-летняя астанчанка в ночном клубе завела новое знакомство, но в результате потеряла сумку, в которой находились деньги и золотой кулон. Подозреваемую задержали.

Добавим, что согласно статье 188 УК, кража наказывается:

штрафом в размере до одной тысячи МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;

либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.