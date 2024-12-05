"Использовали трубу и палки": семейчан осудили за массовую драку

Пятеро жителей Семея предстали перед судом из-за драки с посетителями караоке-бара, в ходе которой потерпевший получил серьезную травму головы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в суде №2 Семея вынесли приговор по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.7 ч.2 ст.106 УК) и хулиганстве (ч.3 ст.293 УК).

Выяснилось, что трое мужчин отдыхали и выпивали в караоке-баре, а поздно ночью к ним присоединились еще двое.

"Из-за ссоры с другим посетителем бара завязалась драка между друзьями и пятью посетителями заведения. Используя металлическую трубу и палки, мужчины устроили драку, в ходе которой один подсудимый нанес потерпевшему открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней тяжести. Еще трое потерпевших получили легкие телесные повреждения", - установил суд.

Подсудимого, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, суд признал виновным.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел молодой возраст мужчины, положительную характеристику, полное добровольное погашение стоимости лечения потерпевшего и полное погашение материального вреда и морального ущерба всем потерпевшим.

"Назначено наказание ниже низшего предела в виде трех лет лишения свободы с поглощением наказания в виде трех лет ограничения свободы за хулиганство (ч.3 ст.293 УК). Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - пояснили в суде.

Трем другим подсудимым назначили наказание по ч.3 ст.293 УК (Хулиганство) в виде ограничения свободы по три года каждому.

В отношении пятого подсудимого дело прекратили в связи с примирением сторон.

Добавим, что по п.7 ч.2 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с ч.3 ст.293 УК РК хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, а равно совершенные преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, в январе 2024 года в социальных сетях распространилось видео массовой драки в Семее. На кадрах оказались запечатлены мужчины с предметами, похожими на палки или дубинки. Также на видео после удара один из участников драки упал на землю.

На ролик отреагировали в ДП области Абай. В ведомстве сообщили, что подозреваемые были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.