Неосновательное обогащение: отдел образования хотел взыскать деньги с сельских учителей в Акмолинской области

В Акмолинской области суд встал на сторону учителей, с иском на которых обратился отдел образования – чиновники заявили о неосновательном обогащении педагогов, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Решения суда опубликовано на Facebook-странице пресс-службы судов Акмолинской области.

Как рассказали в суде, истцом выступал отдел образования, ответчиками – замглавы отдела образования и три сельских учителя.

Согласно материалам суда, ревизионная комиссия выявила ряд нарушений по использованию бюджетных средств, в том числе необоснованное начисление и перечисление заработной платы в период с 2021 по 2022 годы трем учителям – учитель А., работавшая по совместительству в четырех школах, получила зарплату и отпускные путем неверного табелирования, учителям Н. и Н. допущена переплата неверным определением категории.

На основании этого ревизионная комиссия вынесла в адрес отдела предписание возместить неверно выплаченные суммы в бюджет. Отдел образования подверг дисциплинарному взысканию специалистов бухгалтерии и экономиста и попросил суд взыскать суммы с учителей.

Однако суд счел, что выплаченные суммы входят в состав заработной платы, которая не подлежит возврату, так как учителя добросовестно выполняли свою работу.

"Служебного расследования по указанным в предписании фактам отдел не проводил, меры дисциплинарной ответственности в отношении ответчиков не применял, доказательств недобросовестности со стороны ответчиков суду не предоставил.

Предписание обязательно для исполнения государственным органом, т.е. отделом, а не учителями, получившими заработную плату", - пояснили в суде.

В итоге суд отказал ведомству в иске о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Решение суда вступило в законную силу.

Отметим, согласно информации на портале ИПС "Юрист", понятие обязательства из неосновательного обогащения регулируется статьями 953-960 Гражданского кодекса РК.

Общее определение такого обязательства дано в статье 953 ГК. Согласно этой статье, лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Термин "имущество", следует толковать расширительно, включая сюда также имущественные права и все иные защищаемые правом материальные блага.

Обогащение признается неосновательным, если приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого произошли при отсутствии к тому предусмотренных законом или сделкой оснований.

Напомним, ранее в Астане учитель через суд добился повышения квалификации – управление образования отказало ему истории в присвоении квалификационной категории "педагог-модератор". Однако суд встал на сторону преподавателя.