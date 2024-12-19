Квартиры в Астане и Кокшетау за 90 млн тенге конфисковали у осужденных по громкому делу
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В Акмолинской области вынесен приговор по громкому делу о незаконной постановке автомобилей на учет, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.
Ранее в ходе расследования был изобличен организатор схемы. Как установлено, в период с декабря 2020 года по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств.
Эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге.
Два виновных лица привлечены к уголовной ответственности. Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет.
"Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных - квартиры в Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге", - уточнили в АФМ.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что в Акмолинской области задержана группа лиц, в том числе работники спецЦОНа.
В ведомстве уточнили, что в ходе следствия были выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию автотранспортных средств, завезенных из Европы.
По данным фактам начались досудебные расследования. В отношении подозреваемых судом был санкционирован арест.
В начале 2024 года в АФМ сообщили, что организатор схемы с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции ДП Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из-за рубежа, путем неуплаты положенных сборов и платежей, утверждения электронных заявок, использования и сбыта поддельных платежных документов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202350-kvartiry-v-astane-i-kokshetau-za-90-mln-tenge-konfiskovali-u-osuzhdennyh-po-gromkomu-delu/