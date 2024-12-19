Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Квартиры в Астане и Кокшетау за 90 млн тенге конфисковали у осужденных по громкому делу

Опубликовано:

Входная дверь в квартиру
Квартира. Иллюстративное фото: MihailDechev / Getty Images

В Акмолинской области вынесен приговор по громкому делу о незаконной постановке автомобилей на учет, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, департамент АФМ по Акмолинской области завершил расследование уголовного дела по факту незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов.

Ранее в ходе расследования был изобличен организатор схемы. Как установлено, в период с декабря 2020 года по январь 2022 года группа лиц организовала схему массовой первичной регистрации ввезенных из-за рубежа транспортных средств.

Эти действия сопровождались неуплатой обязательных сборов и платежей, а также использованием поддельных документов, что привело к ущербу государству на сумму более 400 млн тенге.

Два виновных лица привлечены к уголовной ответственности. Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили наказание в виде лишения свободы на срок от 2,5 до 5 лет.

"Кроме того, судом конфисковано имущество осужденных - квартиры в Астане и Кокшетау общей стоимостью более 90,5 млн тенге, а также дом в Кокшетау стоимостью 35 млн тенге", - уточнили в АФМ.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что в Акмолинской области задержана группа лиц, в том числе работники спецЦОНа.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия были выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию автотранспортных средств, завезенных из Европы.

По данным фактам начались досудебные расследования. В отношении подозреваемых судом был санкционирован арест.

В начале 2024 года в АФМ сообщили, что организатор схемы с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции ДП Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из-за рубежа, путем неуплаты положенных сборов и платежей, утверждения электронных заявок, использования и сбыта поддельных платежных документов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202350-kvartiry-v-astane-i-kokshetau-za-90-mln-tenge-konfiskovali-u-osuzhdennyh-po-gromkomu-delu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie