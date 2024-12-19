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Учительницу из Астаны вынудили удалить пост в соцсетях после суда

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Учитель в классе
Педагог и ученики. Иллюстративное фото: Godong/Getty Images

Директор одной из столичных школ добился извинений и удаления поста экс-сотрудницы, который был опубликован на ее странице в Facebook, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов Астаны.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили о рассмотренном деле по иску директора одной из школ к бывшему преподавателю о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также взыскании компенсации морального вреда.

"После увольнения с работы ответчик распространила в социальной сети Facebook пост c обвинениями в адрес директора школы о непринятии мер в отношении преподавателя кружка, совершившего неподобающие действия по отношению к ученикам, утверждая о нарушении законов.

Заключением филолого-психологического исследования подтверждено, что в распространенных сведениях содержатся негативные высказывания в адрес истца, которые могут порочить его честь и достоинство", - сказано в сообщении.

Как рассказали в суде, ответчик не представила в суд доказательств, подтверждающих достоверность распространенных сведений, поэтому данные в публикации признаны недостоверными.

"На ответчика возложена обязанность удалить пост и опровергнуть информацию, путем принесения извинений в личном аккаунте. Кроме того, с ответчика взыскана компенсация морального вреда и судебные расходы. Решение суда вступило в законную силу", - добавили в суде.

В этом месяце Сатпаеве мужчина потребовал от блогера 500 тыс. тенге за публикацию его фотографии и анкетных данных в Facebook без разрешения. После суд также обяал блогера удалить пост.

Также в декабре текущего года суд встал на сторону гражданки Филиппин по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Тогда астанчанка опубликовала пост, использовав паспорт истца. Но в суде она не смогла подтвердить свои слова.

В ноябре 20 тысяч тенге вместо 2 млн отсудил казахстанец из-за резонансного видео в TikTok.

Добавим, что, согласно статье 73-3 КоАП РК, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, совершенная публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влечет штраф на физическое лицо в размере ста восьмидесяти месячных расчетных показателей (664 560 тенге) или административный арест на срок двадцать суток, на должностное лицо - штраф в размере шестисот пятидесяти месячных расчетных показателей (2 399 800 тенге) либо административный арест на срок 25 суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202150-uchitelnicu-iz-astany-vynudili-udalit-post-v-socsetyah-posle-suda/

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