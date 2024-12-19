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Алматинские водители получают штрафы 2-месячной давности: ситуацию разъяснили в полиции

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Қазақ тілінде оқу
Камера "Сергек"
Камера "Сергек". Фото: пресс-служба Sergek Group

В Департаменте полиции Алматы объяснили, почему водителям приходят штрафы двухмесячной давности и что в таком случае делать, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент.

Как рассказали в ДП, в соответствии с нормами КоАП сроки давности привлечения к административной составляют 2 месяца со дня совершения правонарушения.

"Если лицо надлежащим образом уведомлено о наличии штрафа в течение 2 месяцев, поступившее предписание о необходимости уплаты штрафа подлежит обязательному исполнению.

В случае, если гражданам поступают уведомления о штрафах, зафиксированные автоматическим камерами, после истечения указанного срока, они вправе обжаловать предписание в ДП Алматы", – разъяснили в ДП.

При этом отмечается, что с начала года на дорогах южной столицы автоматическими системами фиксации выявлено 3,8 млн нарушений ПДД.

Напомним, ранее в пресс-службе "Sergek group" проанализировали поведение водителей на проспекте Аль-Фараби в Алматы за неделю. Отмечается, что из 66 тыс. водителей агрессивно вели себя 22 тыс. автомобилей, среди которых почти 6 тысяч - водители такси.

А в октябре сообщалось, что в Алматы 45 тысяч камер подключили к Единой системе видеомониторинга. Цель проекта - объединение всех городских камер видеонаблюдения на одной платформе.

Сообщалось, что видеоаналитика формируется на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц и т. д.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202132-almatinskie-voditeli-poluchayut-shtrafy-2-mesyachnoy-davnosti-situaciyu-razyasnili-v-policii/

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