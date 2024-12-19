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Полиция Алматы обратилась к незарегистрированным по месту жительства

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Полицейский держит в руках документ, удостоверяющий личность
Проверка документов. Иллюстративное фото: пресс-служба ДП СКО

Жителям Алматы напомнили об обязательной регистрации граждан по месту жительства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Напоминание о необходимости регистрации было опубликовано в Instagram-аккаунте ДП.

"За проживание по месту проживания и временного пребывания без регистрации сроком от 10 дней до одного месяца, согласно требованиям статьи 492 Кодекса РК об административных правонарушениях, предусмотрено предупреждение.

А за проживание без регистрации свыше одного месяца - штраф в размере 7 месячных расчетных показателей", - проинформировала начальник отдела Управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Жанна Жакипбаева.

В ДП добавили, что постановка на учет по месту временного пребывания осуществляются с согласия собственника жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством ЭЦП.

Накануне сообщалось, что жителей Павлодарской области штрафуют за отсутствие регистрации по месту проживания.

О том, зачем нужна регистрация по месту жительства, можно прочитать в нашем материале по данной ссылке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202126-policiya-almaty-obratilas-nezaregistrirovannym-po-mestu-zhitelstva/

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