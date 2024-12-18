Павлодарцев штрафуют за отсутствие регистрации по месту жительства

В 2024 году более 180 человек получили штрафы за отсутствие регистрации по месту жительства в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по Закону РК "О миграции населения" внутренние мигранты обязаны зарегистрироваться по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории Казахстана в порядке, определяемом органами внутренних дел.

Государственную услугу "Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан" можно получить как онлайн, так и при обращении в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"Просим всех жителей Павлодарской области быть законопослушными, зарегистрироваться по фактическому месту жительства и предупреждаем об ответственности за несоблюдение требований законодательства", - обратились к павлодарцам в ДП региона.

Согласно ст.492 КоАП РК за проживание граждан без постоянной или временной регистрации по месту жительства предусмотрена административная ответственность.

Только в текущем году сотрудники миграционной службы за отсутствие регистрации по месту жительства привлекли к административной ответственности 186 граждан. Наложено штрафов на общую сумму 1 305 122 тенге.

Отметим, что по ст.492 КоАП РК проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком от 10 календарных дней до одного месяца влечет предупреждение.

А проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца влечет штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге).