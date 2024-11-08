Бывший полицейский начальник получил срок в Акмолинской области

В Акмолинской области состоялся показательный судебный процесс по делу о коррупции. Бывшего главу правоохранительного органа осудили на 3 года 6 месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, показательный судебный процесс по уголовному делу о коррупционном правонарушении в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов прошел в Буландынском районном суде.

С целью предупреждения коррупционных правонарушений на оглашение приговора были приглашены сотрудники полиции и прокуратуры района, также в онлайн-режиме приняли участие сотрудники департамента.

Суд установил, что бывший руководитель правоохранительного органа совершил покушение на мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.24 - п.2 ч.3 ст.190 УК) и подстрекательство к даче взятки должностному лицу (ч.4 ст.28 - ч.2 ст.367 УК).

Приговором суда подсудимого лишили свободы на 3 года 6 месяцев, с лишением звания и пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Предмет взятки в сумме 2,5 млн тенге взыскан с осужденного как незаконно приобретенное имущество в доход государства.

"Обвиняемый получил от гражданина взятку в 2 млн тенге за прекращение уголовного дела. Позже вновь потребовал у него 1 млн тенге, пригрозив, что в случае отказа он будет взят под стражу. После получения суммы подсудимый был задержан сотрудниками КНБ", - уточнили в суде.

Вину экс-полицейского доказали показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями проведенных экспертиз и другими материалами дела.

При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство - наличие у подсудимого несовершеннолетних детей, а также отягчающее обстоятельство - совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую присягу сотрудника правоохранительного органа.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес департамента полиции для принятия мер по недопущению совершения коррупционных преступлений сотрудниками.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области санкционировали арест бывшего заместителя главы отдела полиции Буландынского района по подозрению в мошенничестве.

Тогда в ДП Акмолинской области добавили, что указанный гражданин был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию по поданному им рапорту от 26 января текущего года.

Недавно был задержан объявленный в розыск бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев. Департаментом собственной безопасности расследуется уголовное дело по факту кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями.