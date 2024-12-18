Мужчину задержали после покупки сливочного масла на рынке Караганды
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Мужчина расплатился за товар на рынке Караганды сувенирной купюрой номиналом в 20 тысяч тенге. Подозреваемого задержали полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Караганде полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 63-летнего мужчину.
По версии следствия, задержанный на одном из рынков города под предлогом покупки сливочного масла расплатился сувенирной купюрой номиналом в 20 тысяч тенге.
Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Караганды задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в грабеже. По версии следствия, он похитил золотую печатку из ломбарда. Возбуждено уголовное дело.
Также в Караганде мужчину задержали после покупки нескольких огромных букетов на 120 тыс. тенге в цветочном магазине. Его подозревают в использовании сувенирных купюр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201627-muzhchinu-zaderzhali-posle-pokupki-slivochnogo-masla-na-rynke-karagandy/