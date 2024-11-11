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Карагандинца задержали после покупки огромных букетов на 120 тыс. тенге

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Мужчину задержали в Караганде
Задержанный и сотрудники полиции. Фото: polisia.kz

В Караганде мужчину задержали после покупки нескольких огромных букетов на 120 тыс. тенге в цветочном магазине. Его подозревают в использовании сувенирных купюр, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники Центрального отдела полиции УП Караганды по подозрению в мошенничестве задержали 24-летнего мужчину.

"Злоумышленник в одном из цветочных магазинов приобрел несколько огромных букетов. При этом расплатился сувенирными купюрами. Продавец обнаружила, что купюры фальшивые, когда аферист уже скрылся", - пояснили в МВД.

Сумма ущерба составила 120 тыс. тенге. Вещественные доказательства были изъяты.

"Подозреваемый дал признательные показания. Также полицейские установили причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям. Все выявленные факты мошенничества объединены в одно производство", - уточнили в ведомстве.

Проводится расследование. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что в Казахстане начали распространять поддельные деньги, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге. Гражданам рекомендовали проявлять повышенное внимание при использовании банкнот.

В Астане задержали 28-летнюю женщину, которая подозревают в обмене денежных средств пенсионеров на сувенирные купюры. По данным полиции, задержанная представлялась волонтером, якобы помогающим бабушкам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185731-karagandinca-zaderzhali-posle-pokupki-ogromnyh-buketov-na-120-tys-tenge/

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