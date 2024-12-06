Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Примерка золотой печатки подвела карагандинца под статью

Опубликовано:

Золотое кольцо в коробочке
Золотое кольцо. Иллюстративное фото: RichFotografie/Getty Images

Сотрудники полиции Караганды задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в грабеже. По версии следствия, он похитил золотую печатку из ломбарда. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции по подозрению в грабеже задержали 19-летнего молодого человека.

По данным следователей, задержанный в одном из ломбардов Караганды попросил менеджера показать золотую печатку, пояснив, что хочет приобрести ее.

Примерив ювелирное изделие, он выбежал из ломбарда и скрылся. Сумма ущерба составила 75 тысяч тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания. Вещественное доказательство - золотая печатка - изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - рассказали в МВД.

В ведомстве также добавили, что задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений из квартиры в Балхаше, ущерб составил 280 тысяч тенге.

Помимо этого, в Караганде задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Ему вменяют пять эпизодов преступной деятельности.

Также неизвестный проник в частный дом в Караганде, отжав пластиковое окно, и похитил золотые изделия на сумму семь миллионов тенге. Подозреваемый задержан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197140-primerka-zolotoy-pechatki-podvela-karagandinca-pod-statyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie