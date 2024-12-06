Примерка золотой печатки подвела карагандинца под статью

Сотрудники полиции Караганды задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в грабеже. По версии следствия, он похитил золотую печатку из ломбарда. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции по подозрению в грабеже задержали 19-летнего молодого человека.

По данным следователей, задержанный в одном из ломбардов Караганды попросил менеджера показать золотую печатку, пояснив, что хочет приобрести ее.

Примерив ювелирное изделие, он выбежал из ломбарда и скрылся. Сумма ущерба составила 75 тысяч тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания. Вещественное доказательство - золотая печатка - изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - рассказали в МВД.

В ведомстве также добавили, что задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержали мужчину, подозреваемого в краже золотых украшений из квартиры в Балхаше, ущерб составил 280 тысяч тенге.

Помимо этого, в Караганде задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Ему вменяют пять эпизодов преступной деятельности.

Также неизвестный проник в частный дом в Караганде, отжав пластиковое окно, и похитил золотые изделия на сумму семь миллионов тенге. Подозреваемый задержан.