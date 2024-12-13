Карагандинка оплатила квартиру в Риме, но осталась без жилья и денег

Подростка из Павлодара подозревают в интернет-мошенничестве под видом услуг по бронированию квартир за границей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские Караганды задержали 17-летнего жителя Павлодара.

"Злоумышленник разместил в социальных сетях объявление о предоставлении услуг по бронированию квартир за границей, требуя при этом оплату в размере до 50 тыс. тенге за свои посреднические услуги", - рассказали в МВД.

Объявление привлекло внимание 19-летней жительницы Караганды, которая планировала поездку в Рим.

"Она перечислила "риелтору" деньги, но после этого мошенник перестал выходить на связь. Подозреваемый признался в совершенном преступлении. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его вину", - отметили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшее расследование.

Ранее стало известно, что подросток обманул казахстанцев на 11 млн тенге. 20 жителей Астаны пострадали от мошенничества. Парень обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании и оформил на них кредиты через приложение. Все деньги, как отметили в прокуратуре, молодой человек потратил на собственные нужды.

Другого 17-летнего юношу подозревают в организации незаконных розыгрышей в Telegram. Ущерб на данный момент составляет около полумиллиона тенге. Зарегистрировано уголовное дело по факту мошенничества.