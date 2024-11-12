Жительница Уральска предлагала в аренду квартиру за 110 тыс. тенге и попала под суд

Жительнице Уральска вынесли приговор за мошенничество с предложением аренды квартиры, которая ей не принадлежала, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении обвиняемой по п.4 ч.2 ст.190 УК рассмотрел Уральский городской суд.

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимая, находясь на территории Уральска, не имела постоянного источника доходов.

"С целью совершения мошенничества она взяла из интернета фотографии квартиры и выставила их в качестве объявления о сдаче в аренду якобы существующей квартиры, которая ей фактический не принадлежит, на долгий срок за сумму 110 000 тенге через приложение", - установил суд.

В свою очередь потерпевшая, занимаясь поиском квартиры для проживания на территории Уральска, увидела данное объявление и начала вести беседу через приложение WhatsАpp.

"Потерпевшая, полагая, что ведет переписку с арендодателем, оплатила через банковское приложение предоплату за квартиру в сумме 50 тыс. тенге. Далее подсудимая, завладев деньгами, заблокировала потерпевшую в приложении WhatsАpp и перестала выходить на связь", - пояснили в суде.

В результате преступными действиями был причинен материальный ущерб потерпевшей на общую сумму 50 тыс. тенге. В ходе судебного заседания подсудимая признала свою вину.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по п.4 ч.2 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.