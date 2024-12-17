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Полиция Астаны изъяла сомнительное мясо, которое распространялось по всей стране (видео)

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Обнаруженное мясо
Обнаруженное мясо. Кадр из видео: пресс-служба ДП Астаны

В Астане выявили два незаконных предприятия по реализации мясной продукции, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Как рассказали в пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ, в столице пресечена деятельность по переработке мяса, которая велась без разрешительных документов и в антисанитарных условиях.

"Предприниматель арендовал помещение для подпольного убойного цеха. Там нелегально работали 6 человек, ежедневно получая денежную оплату. В качестве сырья использовалось мясо сомнительного происхождения, приобретенное без документов. Готовую продукцию распространяли по регионам Казахстана.

Еще один случай зафиксирован в одном из районов города, где местный житель организовал незаконную торговлю мясом прямо во дворе собственного дома. На продукцию не было ни документов, ни ветеринарных клейм", - сообщили в ДП.

Для проверки качества изъятого мяса назначена экспертиза, по фактам выявленных нарушений возбуждено уголовное дело. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

"Мясная продукция без ветеринарного контроля может представлять угрозу для здоровья", - напомнили в ДП.

В ноябре этого года сообщалось, что в Астане было выявлено более тонны нелегального мяса, а в торговых точках мясную продукцию продавали незаконно.

Кроме того, в октябре мы писали о проверке мясного рынка в Астане. По данным полиции, там продавали мясо с поддельными ветеринарными печатями.

До этого в прокуратуре столицы сообщили о нарушениях в работе по реализации животноводческой продукции, не прошедшей ветеринарно-санитарный контроль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201166-policiya-astany-izyala-somnitelnoe-myaso-kotoroe-rasprostranyalos-po-vsey-strane-video/

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