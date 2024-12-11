Биометрия под предлогом фото: на жителей Акмолинской области обманом оформили кредиты

Жители Акмолинской области думали, что делают фото, но на самом деле проходили процедуру биометрической идентификации при оформлении кредита, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала МВД Polisia.kz, два жителя Акколя обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

"Пострадавшие сообщили, что их родственник (внук и пасынок) обманным путем оформил на них кредиты в банках. В одном случае сумма ущерба составила более 1,7 млн тенге, а во втором - более 2 млн тенге.

По словам потерпевших, злоумышленник, под предлогом фотографирования, использовал биометрию для оформления онлайн-кредитов на их имя. По данным фактам отделом полиции начато досудебное расследование", - сообщили в МВД.

МВД также дали ряд рекомендаций жителям страны:

не передавать персональные данные, включая фото и видео, даже близким людям;

регулярно проверять кредитную историю для обнаружения подозрительных операций;

использовать двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях для повышения безопасности.

Отметим, в марте этого года сообщалось, что некоторые казахстанцы сталкивались с тем, что их внешность и голос были скопированы во время видеозвонка и затем использованы для прохождения биометрии в банковских приложениях.

В марте стало известно, что в Казахстане планируют ввести обязательную биометрическую идентификацию при онлайн-оформлении кредитов. Таким образом хотят усилить безопасность граждан.

В августе в стране ввели обязательную процедуру биометрической идентификации при оформлении займов электронным способом. Без нее кредит получить будет нельзя.

Напомним, казахстанцы могут защититься от мошенников самостоятельно, оформив добровольный отказ на получение кредитов. О том, как это можно сделать, мы подробно рассказывали здесь.