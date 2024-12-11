Россиянин задолжал 44 млн тенге своим детям в Казахстане

Гражданин Российской Федерации накопил долг по алиментам перед своими детьми в области Абай на сумму более 44 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в органы полиции Курчатова поступило постановление частного судебного исполнителя об объявлении в розыск гражданина, задолжавшего более 44 млн тенге на содержание своих детей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы выявили местонахождение должника, которым оказался 40-летний мужчина, проживающий в Барнауле.

"Выяснилось, что алиментщик уже принял гражданство Российской Федерации, что позволило истцам, имеющим право на взыскание алиментов, обратиться к международным правовым механизмам", - отметили в МВД.

В частности, они смогут воспользоваться возможностями Минской и Кишиневской конвенциями о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам для возмещения задолженности.

Полиция напомнила, что уклонение от уплаты алиментов несет за собой не только материальные последствия, но и может привести к уголовной ответственности.

"В случае подтверждения фактов злостного уклонения от уплаты алиментов в рамках действующего законодательства Казахстана и международных соглашений должник может понести наказание в виде лишения свободы", - уточнили в ведомстве.

Ранее жительница Актюбинской области придумала нестандартный способ взыскать 4 млн тенге с бывшего мужа. Для этого женщина обралась с иском о взыскании алиментов с бабушки на содержание ее внуков, указав на ее трудоустройство и финансовые возможности. Однако суд отказал казахстанке в иске.

А уволенному с работы жителю Байконура назначили штраф за уклонение от уплаты алиментов. Дело в том, что у мужчины накопился долг на сумму более 1 млн тенге. В суде он обязался в дальнейшем своевременно выплачивать алименты.