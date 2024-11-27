Актюбинка придумала нестандартный способ взыскать 4 млн тенге с бывшего мужа

В Актюбинской области суд отказал в иске о взыскании алиментов с бабушки, указав на трудоспособность родителей детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в 2021 году в пользу матери двоих детей 2019 и 2020 годов рождения был вынесен судебный приказ о взыскании алиментов на их содержание в размере 1/3 от всех видов доходов бывшего супруга.

Однако на протяжении 4 лет отец детей материальной помощи не оказывал и задолжал более 4 млн тенге по алиментам.

В ходе исполнения решения суда установлено, что ответчик нигде официально не трудоустроен, в отношении него были вынесены постановления о приостановлении срока действия водительского удостоверения и ограничении на выезд из Казахстана.

В 2024 году отец детей за неисполнение решения суда был привлечен по ст.669 ч.1 КоАП к административному аресту на 5 суток.

Мать детей была вынуждена обратиться в суд с иском о взыскании алиментов с бабушки на содержание ее внуков, указав на ее трудоустройство и финансовые возможности.

Бабушка иск не признала, отметив низкую зарплату, кредитные обязательства перед банками, состояние здоровья и расходы на содержание семьи второго сына, которая находится на ее иждивении.

Отец детей просил в иске отказать, сообщив о своем трудоустройстве и желании уплачивать алименты.

Частный судебный исполнитель отметил, что мужчина на принятые принудительные меры не реагирует, а задолженность по алиментам растет.

Мартукский районный суд Актюбинской области, рассмотрев дело, указал на то, что длительное неисполнение отцом обязательств по выплате алиментов не является основанием для перекладывания этих обязательств на его родителей.

Вменить содержание внуков в обязанность бабушки можно только в случае, если родители нетрудоспособны или отсутствуют, но в данном случае родители детей трудоспособны.

Суд, отказав в иске, разъяснил матери детей ее право на принятие мер для надлежащего исполнения судебного акта вплоть до привлечения отца к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Напомним, в конце июня суд в ЗКО, рассмотрев дело по похожему обращению, установил, что алименты внуку будет выплачивать его бабушка. Долг по алиментам набежал на 5 млн тенге, отец ребенка злостно уклонялся от выплат.

В октябре депутат Жанна Асанова предложила изменить механизм расчета алиментов, поскольку некоторые родители занижают свою зарплату и платят ребенку минимум.

Как указывается в Кодексе "О браке (супружестве) и семье", алименты - денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.