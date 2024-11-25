Предложил 20 тыс. тенге: акмолинец пытался подкупить сотрудников полиции

Попытка дачи взятки сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей была пресечена в Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел утром 25 ноября в Целиноградском районе на временном блокпосту на участке республиканской трассы "Екатеринбург-Алматы".

"Установлено, что водитель грузовой автомашины марки SHACMAN предложил 20 000 тенге инспектору отдела полиции Зерендинского района, который согласно указания руководства осуществлял несение службы на пристоличной территории. О подкупе сотрудник сразу же сообщил ответственному за блокпост — оперуполномоченному отдела полиции Целиноградского района", - говорится в сообщении.

В ходе выяснения обстоятельств нарушитель продолжил свои незаконные действия и положил денежные средства на стол, совершив коррупционное преступление, подчеркнули стражи порядка.

"Полицейские неоднократно предупреждали акмолинца, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, однако подозреваемый настаивал на своем. Об инциденте сотрудники полиции, проявившие принципиальную гражданскую позицию, незамедлительно сообщили руководству и вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в сообщении.

По факту дачи взятки начато досудебное расследование, купюры изъяты.

По показаниям фигуранта, таким образом он хотел беспрепятственно проехать блокпост и провезти специальную технику.

В МВД обратили внимание, что порой граждане, совершая правонарушения, во избежание привлечения к административной либо уголовной ответственности, пытаются договориться с представителями власти "решить свои проблемы на месте" без составления процессуальных документов, не осознавая, что таким образом продолжают совершать противоправные действия.

Согласно положениям статьи 367 УК РК, дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

То же деяние, совершенное в значительном размере, наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.