"Американская мечта" обернулась разочарованием для казахстанского студента

Казахстанский студент пострадал от мошенничества - он заплатил почти 200 тыс. тенге за визу в США, но ничего не получил, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратился 21-летний студент четвертого курса, который сообщил, что весной этого года стал жертвой мошенничества.

"Малознакомый мужчина пообещал помочь ему с оформлением визы в США, однако после получения суммы в 199 300 тенге перестал выходить на связь", - уточнили в МВД.

Благодаря оперативной работе полицейских личность подозреваемого была установлена. Им оказался 28-летний житель Жамбылской области. По факту мошенничества начато досудебное расследование.

В полиции напомнили, что не следует доверять малознакомым людям, предлагающим услуги без официальных документов или лицензий. Важно проверять репутацию компаний или частных лиц, занимающихся визовой поддержкой.

Летом стало известно, что процедура обращения за визой США изменилась для казахстанцев. С 10 июня посольство США в Астане и генконсульство США в Алматы перешли к новому поставщику визовых услуг. Консульский сбор при этом остался прежним.

Ранее жительница Астаны перечислила более 10 млн тенге с целью трудоустройства в Европе, однако "агент", обещавшая в течение месяца оформить все необходимые документы и обеспечить переезд, перестала выходить на связь. Полиция выявила 30 подобных эпизодов.