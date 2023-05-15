Полицейского из Алматинской области заподозрили в распространении наркотиков

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Вчера, 14 мая, в Алматы сотрудники ДКНБ и Управления собственной безопасности ДП Алматинской области задержали полицейского, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как оказалось, задержан сотрудник полиции УП Илийского района.

"По данному факту в СУ ДКНБ Алматы зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения наркотических средств.

По делу проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полноценного и всестороннего расследования факта", - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.

Отмечается, что в рамках статьи 201 УК РК иная информация не подлежит разглашению.

Напомним, что в Казахстане за изготовление и сбыт наркотиков и их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.

Так, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020556-politseyskogo-zaderzhali-v-almaty/