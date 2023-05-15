Полицейского из Алматинской области заподозрили в распространении наркотиков
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Вчера, 14 мая, в Алматы сотрудники ДКНБ и Управления собственной безопасности ДП Алматинской области задержали полицейского, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как оказалось, задержан сотрудник полиции УП Илийского района.
"По данному факту в СУ ДКНБ Алматы зарегистрировано досудебное расследование по факту распространения наркотических средств.
По делу проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полноценного и всестороннего расследования факта", - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.
Отмечается, что в рамках статьи 201 УК РК иная информация не подлежит разглашению.
Напомним, что в Казахстане за изготовление и сбыт наркотиков и их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.
Так, согласно части 1 статьи 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Вторая часть статьи гласит, что те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.
Согласно части 3 статьи 297 УК РК, деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные:
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
- должностным лицом с использованием служебного положения;
- посредством использования электронных информационных ресурсов;
- в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Сбыт или производство наркотиков преступной группой, а также сбыт запрещенных веществ в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020556-politseyskogo-zaderzhali-v-almaty/