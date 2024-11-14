КНБ "накрыл" подпольную нарколабораторию в Алматы (фото)

В Алматы задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ. Подпольную нарколабораторию ликвидировали.

По информации на сайте КНБ, в Алматы была пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

В ходе обыска изъято свыше 7 кг готового и 30 литров жидкого психотропного вещества "мефедрон", а также лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", - рассказали в КНБ.

Напомним, ранее полиция Алматы сообщала о ликвидации 18 нарколабораторий. Одна из них находилась в обычном частном доме у мужчины предпенсионного возраста.

Кроме того, очередную нарколабораторию недавно ликвидировали в Алматинской области - она располагалась в гараже.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В 3 части данной статьи указано, что деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

должностным лицом с использованием служебного положения;

посредством использования электронных информационных ресурсов;

в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.