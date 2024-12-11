Карагандинец подал в суд на налоговую из-за пенсии и выиграл

Суд признал незаконным приостановление операций по пенсионному счету главы крестьянского хозяйства, указав на нарушение его конституционных прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, глава крестьянского хозяйства (пенсионер) в Карагандинской области выращивал зерновые и зернобобовые культуры.

Налоговый орган за непредоставление отчетности за 2020 год распорядился о приостановлении операций по всем 7 банковским счетам КХ, в том числе для начисления пенсии.

Глава КХ обжаловал это решение в суде, указав незаконным приостановление расходных операций по банковскому счету, открытому для получения пенсии, и не связанному с предпринимательством.

СМАС удовлетворил иск в связи со следующим:

Уведомления и распоряжения выставлены в отношении главы КХ как ИП по требованиям Налогового кодекса.

По заявлению-анкете на выпуск пластиковой карточки (2019 г.) истцом указано об открытии счета для зачисления пенсионных выплат из государственного бюджета.

Согласно выписке из банка, на данный счет производится исключительно начисление пенсии, иных поступлений, связанных с предпринимательством истца, не имеется.

"Конституция гарантирует гражданину РК минимальный размер зарплаты и пенсии, соцобеспечение по возрасту и иным законным основаниям", - напомнили в суде.

В связи с этим СМАС признал приостановление расходных операций по банковскому счету, открытому для получения пенсии, не соответствующим принципам законности и соразмерности, поскольку нарушает конституционное право истца на получение гарантируемой государством пенсии.

Оспариваемые распоряжения налогового органа отменены. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области сельчанин подал судебный иск на главу крестьянского хозяйства о взыскании 13,5 млн тенге невыплаченной заработной платы.

Также, если у плательщика есть долги по соцплатежам, его банковский счет могут арестовать. Однако депутаты предложили смягчить норму, чтобы аресту подвергалась не вся сумма.