Карагандинец подал в суд на налоговую из-за пенсии и выиграл
Опубликовано:
Суд признал незаконным приостановление операций по пенсионному счету главы крестьянского хозяйства, указав на нарушение его конституционных прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, глава крестьянского хозяйства (пенсионер) в Карагандинской области выращивал зерновые и зернобобовые культуры.
Налоговый орган за непредоставление отчетности за 2020 год распорядился о приостановлении операций по всем 7 банковским счетам КХ, в том числе для начисления пенсии.
Глава КХ обжаловал это решение в суде, указав незаконным приостановление расходных операций по банковскому счету, открытому для получения пенсии, и не связанному с предпринимательством.
СМАС удовлетворил иск в связи со следующим:
- Уведомления и распоряжения выставлены в отношении главы КХ как ИП по требованиям Налогового кодекса.
- По заявлению-анкете на выпуск пластиковой карточки (2019 г.) истцом указано об открытии счета для зачисления пенсионных выплат из государственного бюджета.
- Согласно выписке из банка, на данный счет производится исключительно начисление пенсии, иных поступлений, связанных с предпринимательством истца, не имеется.
"Конституция гарантирует гражданину РК минимальный размер зарплаты и пенсии, соцобеспечение по возрасту и иным законным основаниям", - напомнили в суде.
В связи с этим СМАС признал приостановление расходных операций по банковскому счету, открытому для получения пенсии, не соответствующим принципам законности и соразмерности, поскольку нарушает конституционное право истца на получение гарантируемой государством пенсии.
Оспариваемые распоряжения налогового органа отменены. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области сельчанин подал судебный иск на главу крестьянского хозяйства о взыскании 13,5 млн тенге невыплаченной заработной платы.
Также, если у плательщика есть долги по соцплатежам, его банковский счет могут арестовать. Однако депутаты предложили смягчить норму, чтобы аресту подвергалась не вся сумма.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198789-karagandinec-podal-v-sud-na-nalogovuyu-iz-za-pensii-i-vyigral/