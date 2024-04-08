Житель ЗКО потребовал 13,5 млн тенге у работодателя

В Западно-Казахстанской области сельчанин подал судебный иск на главу крестьянского хозяйства о взыскании 13,5 млн тенге невыплаченной заработной платы, передает "Мой город".

Административное дело рассматривалось в Чингирлауском районном суде. Сельчанин обратился с иском о взыскании невыплаченной зарплаты в 13,5 млн тенге. Эти деньги, по его мнению, он недополучил за период работы с июля 2020 года по сентябрь 2022 года. Ответчиком стал глава крестьянского хозяйства.

"Истец в качестве доказательства трудовой деятельности предоставил в суд доверенность, которую выдал глава крестьянского хозяйства на его имя о представлении интересов во всех банках второго уровня РК. По Трудовому кодексу РК трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора", - пояснили в суде.

Оказалось, что между сторонами трудовой договор не заключался. Как установил суд, в данном случае фактически возникли не трудовые, а гражданско-правовые отношения, поскольку истец оказывал услуги представительства.

Суд рассмотрел гражданское дело и отказал в удовлетворении иска. Решение пока не вступило в законную силу.

По данным Минтруда, более 1,5 млрд тенге задолжали работодатели казахстанцам с начала года. Государственными инспекторами труда были выявлены 95 предприятий, на которых задерживали зарплату 8,2 тыс. работникам.

Ранее суд оштрафовал предпринимателя из Костаная на 380 тыс. тенге за то, что его сотрудница повредила ноготь на работе. При этом сама девушка претензий к работодателю не имела. Сообщалось, что предприниматель нарушил статью Трудового кодекса об обязанностях работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью.