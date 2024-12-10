Снявшуюся для рекламы в одном белье девушку арестовали в Шымкенте

В Шымкенте арестовали местную жительницу, которая снималась для рекламы перед торговым центром в белье, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города.

На сайте суда Шымкента сообщили о рассмотренном административном деле в отношении Е, которую обвиняли в действиях, выражающих неуважение к окружающим в общественных местах, а также нарушающих общественный порядок и спокойствие физических лиц.

"В ноябре 2024 года Е., в полуобнаженном виде, в белье, снималась для рекламы перед торговым центром Shymkent Plaza, расположенном на площади Аль-Фараби в Шымкенте.

В суде Е. признала свою вину и раскаялась и просила суд не назначать суровое наказание", - рассказали в суде.

Сообщается, что правонарушение подтверждено протоколом об административном правонарушении, объяснительным и видеозаписью. Поэтому суд пришел к выводу, что факт совершения правонарушения Е. нашел подтверждение.

"Поскольку Е. осознавала противоправный характер своих действий и допущение совершения административного правонарушения, она была признана виновной в совершении административного правонарушения", - добавили в суде.

Суд решил арестовать Е. на 5 суток, но приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что согласно статье 434 КоАП РК, действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, то есть, мелкое хулиганство, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Недавно по данной статье осудили жительницу Астаны, которой был назначен административный арест за скандал в Центре приема граждан. Также она соврала о том, что воспитывает недееспособного ребенка.

В начале декабря в Кызылорде женщину наказали также за мелкое хулиганство, но уже за приставание в общественном месте в целях оказания услуг сексуального характера.

До этого на пять суток постановил суд арестовать казахстанца, нецензурно выражавшегося в прямом эфире телевизионной программы.