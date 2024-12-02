Жительницу Астаны арестовали после скандала в Центре приема граждан

Жительница Астаны, которой был назначен административный арест, соврала о том, что воспитывает недееспособного ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

По данным Telegram-канала судов Астаны, апелляционная инстанция пересмотрела дело в отношении Д. за совершение мелкого хулиганства.

"Согласно материалам дела, Д., находясь в общественном месте а именно в Центре приема граждан Астаны, устроила скандал, мешала работе сотрудников, нарушала общественный порядок и проявляла неуважение к окружающим, несмотря на предупреждения сотрудников полиции.

Постановлением суда первой инстанции Д. назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Не согласившись с постановлением, Д. подала апелляционную жалобу, в которой просила изменить судебный акт, сославшись на то, что на ее иждивении находится недееспособный ребенок", - сказано в сообщении суда.

Но, как выяснилось, факт иждивения недееспособного ребенка не был установлен. Также не были установлены обстоятельства, препятствующие аресту (не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам с инвалидностью I и II групп, а также женщинам в возрасте свыше 58 лет).

"В связи с этим апелляционная инстанция оставила постановление суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу", - добавили в пресс-службе.

Несколько дней назад в Алматы за мелкое хулиганство арестовали казахстанца, который нецензурно выражавшегося в прямом эфире телевизионной программы.

Также сообщалось, что жительницу Кызылординской области оштрафовали за мелкое хулиганство - она материлась в здании управления образования. Постановлением суда женщина была признана виновной. Ей назначили административный штраф в размере 51 688 тенге.

Добавим, что мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК - это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц. Они влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.