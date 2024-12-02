"Назойливо приставала": секс-услуги предлагали во дворе дома в Кызылорде

В Кызылорде женщину наказали за приставание в общественном месте в целях оказания услуг сексуального характера. Ей назначили административный арест, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям в Кызылорде.

"Гражданка примерно в 18 часов 20 минут местного времени во дворе дома в Кызылорде, то есть находясь в общественном месте, назойливо приставала в целях оказания услуг сексуального характера. Данные действия совершены повторно в течение года", - установил суд.

На судебном заседании женщина признала свою вину и заверила суд, что такие действия больше ею не повторятся.

Противоправные действия были доказаны рапортом сотрудников полиции, фотографиями, протоколом об административном правонарушении, объяснительной по делу.

Женщину признали виновной по ч.2 ст.449 КоАП РК и взяли под административный арест сроком на одни сутки.

Отметим, что по ч.2 ст.449 КоАП РК приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге) либо административный арест сроком до пяти суток.