Деньги пропали со счета жителя Карагандинской области после срочного звонка

Сотрудники полиции Абайского района Карагандинской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже. По версии следствия, он воспользовался доверчивостью знакомого, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники УП Абайского района Карагандинской области задержали по подозрению в краже 33-летнего мужчину.

По версии следствия, задержанный попросил у своего знакомого мобильник якобы для срочного звонка. При этом, воспользовавшись установленным на телефоне банковским приложением, снял со счета 30-летнего потерпевшего 160 тысяч тенге.

"Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержан 24-летний парень, подозреваемый в хищении 3 миллионов тенге у местного жителя, с которым он был знаком: завоевав доверие потерпевшего, он воспользовался ситуацией и завладел суммой, которую тот получил в качестве кредитных средств.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.