Актюбинцев возмутил водитель, который катался по тротуару возле школы

Жители Актобе возмущены поведением водителя, который проехал по тротуару в районе 1 микрорайона возле школы №78. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности, передает NUR.KZ.

Горожане в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали фотографии нарушения ПДД. Граждане выразили возмущение по поводу водителя, который проехал по тротуару

Инцидент произошел 22 ноября 2024 года в 09:30 утра в районе 1 микрорайона недалеко от школы № 78.

"Насколько это законно ездить по тротуару?" - задаются вопросом местные жители.

Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на произошедшее и сообщил, что водитель, нарушивший правила дорожного движения, будет привлечен к ответственности.

"Водитель будет привлечен к ответственности", - написали представители ведомства в комментарии к публикации.

Ранее сообщалось, что полицейские Караганды задержали водителя с крупными долгами по штрафам на сумму около 5 млн тенге. Нарушителем оказался 40-летний гражданин соседнего государства. Его автомобиль отправили на штрафстоянку.

Также житель Актобе пожаловался на систематические ошибки камер фиксации нарушений, из-за чего ему приходят штрафы за нарушения ПДД другим автомобилем.