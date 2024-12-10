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Немецкого инвестора незаконно оштрафовали в Актюбинской области

Опубликовано:

Рукопожатие
Бизнес. Иллюстративное фото: pexels.com

Органы прокуратуры продолжают работу по защите прав инвесторов. В Хромтауском районе были выявлены факты незаконного привлечения инвесторов к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в рамках проекта "Прокурорский фильтр" было изучено свыше 100 административных дел.

Установлено, что управление государственных доходов Хромтауского района привлекло инвестора к административной ответственности преждевременно.

Налоговый орган наложил штраф в размере 212 994 тенге на компанию с участием немецкого инвестора за сокрытие объектов налогообложения по ч.1 ст. 275 КоАП. Однако в соответствии со статьей 96 Налогового кодекса налогоплательщику дается 30 рабочих дней для устранения нарушений. Штраф был наложен до истечения этого срока.

Принятыми мерами прокуратуры права инвестора восстановлены: незаконные постановления отменены, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается.

В ведомстве напомнили, что субъекты бизнеса могут обратиться по вопросам защиты прав по телефону сall-центра: +77052885475 или во фронт-офис прокуратуры по адресам: Актобе, ул.Сеитова, 6; Хромтау, ул.Ауезова, 1А.

Ранее сообщалось, что за вмешательство в предпринимательскую деятельность привлечен к ответственности экс-замглавы Управления государственных доходов района Байқоныр города Астаны.

Помимо этого, в Шымкенте в ходе проверки для противодействия теневой экономике установили нарушения ряда компаний на сумму свыше 6,4 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198360-nemeckogo-investora-nezakonno-oshtrafovali-v-aktyubinskoy-oblasti/

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