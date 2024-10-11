Дело на 6,4 млрд тенге расследуют в Шымкенте

В Шымкенте в ходе проверки для противодействия теневой экономике установили нарушения ряда компаний на сумму свыше 6,4 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Шымкента провела проверку соблюдения налогового законодательства и состояния законности для противодействию теневой экономике.

"Проверкой установлены факты выписки недобросовестными компаниями счетов-фактур без фактического выполнения работ на сумму более 6,4 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров). Материалы переданы в департамент экономических расследований.

Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба государству инициировано четыре иска в суд, которые находятся на стадии рассмотрения.

"По акту надзора прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлекли 17 должностных лиц уполномоченного органа", - отметили в прокуратуре Шымкента.

Добавим, что соответствии с ч.3 ст.216 УК РК совершение субъектом частного предпринимательства действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, совершенное преступной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказывается лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.