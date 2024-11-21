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Штраф более чем в 200 тыс. тенге обязали выплатить экс-чиновника в Астане

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Мужчина стоит спиной
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Saklakova / Getty Images

За вмешательство в предпринимательскую деятельность привлечен к ответственности экс-замглавы Управления государственных доходов района Байқоныр города Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, с 2023 года Антикором реализуется проект "Бизнеске жол", в рамках которого оказывается содействие предпринимателям по устранению административных барьеров, возникающих при взаимоотношениях с государственными органами.

Параллельно ведется работа по защите предпринимателей в рамках административного законодательства.

"К примеру, по факту вмешательства в предпринимательскую деятельность привлечен к ответственности бывший заместитель руководителя Управления государственных доходов района Байқоныр города Астаны.

Последний в отношении предпринимателя издал незаконный налоговый акт и ограничил выписку счетов-фактур, тем самым парализовал его деятельность", - сообщает ведомство.

В результате судом на правонарушителя наложен денежный штраф в размере 258 440 тенге.

Всего в текущем году за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность привлечено к административной ответственности 26 государственных служащих, они оштрафованы на общую сумму более 5 млн тенге, отмечается в публикации.

"Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле. Если Вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424", - призывает Антикор.

Напомним, также сегодня стало известно, что акима Павлодарского района наказали за неисполнение судебного акта. Он должен был восстановить чиновника в должности, но не сделал этого. Аким как должностное лицо привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 73 840 тенге.

Ранее в Актюбинской области чиновника обвинили в получении взятки от подрядчика. Суд приговорил уже бывшего руководителя отдела архитектуры Уилского района к штрафу в 21 миллион тенге и запретил пожизненно работать на госслужбе.

А в Костанайской области руководитель отдела архитектуры Сарыкольского района попался за рулем в нетрезвом состоянии. Его арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190711-shtraf-bolee-chem-v-200-tys-tenge-obyazali-vyplatit-eks-chinovnika-v-astane/

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