Ловил и продавал в интернете: бизнес на птицах обнаружили в Акмолинской области (видео)
Опубликовано:
В Акмолинской области полицейские в поле нашли запрещенные сети для ловли диких птиц и задержали подозреваемого в браконьерстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 5 декабря в ходе операции "Браконьер" сотрудники полиции совместно с работниками "Охотзоопрома" задержали 54-летнего жителя Астаны вблизи села Байсуат.
"Мужчина незаконно отлавливал диких птиц семейства "щегол черноголовый", используя запрещенные сети", - уточнили в МВД.
В результате операции изъяли 76 птиц, но, к сожалению, значительная часть из них погибла, запутавшись в сетях.
"В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина приехал в Буландынский район, где в поле установил прутья с сетями для ловли диких птиц. Он успел поймать около 80 птиц с целью последующей продажи в интернете", - пояснили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование, назначено судебно-биологическое исследование изъятых объектов.
Стоит отметить, что охота на птиц строго запрещена на территории Казахстана.
Ранее в ВКО полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили более 200 кг рыбы разных видов стоимостью около 2 млн тенге без разрешительных документов. По данному факту проводится досудебное расследование.
А в Павлодарской области стражи порядка изъяли из автомобиля 16 мешков ценного рачка. Аналогичный случай зафиксировали и в Аксу. Там пресекли деятельность неизвестных лиц, которые также занимались добычей рачков. По фактам незаконной добычи рыбных ресурсов проводится расследование.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198318-lovil-i-prodaval-v-internete-biznes-na-pticah-obnaruzhili-v-akmolinskoy-oblasti-video/