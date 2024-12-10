Ловил и продавал в интернете: бизнес на птицах обнаружили в Акмолинской области (видео)

В Акмолинской области полицейские в поле нашли запрещенные сети для ловли диких птиц и задержали подозреваемого в браконьерстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 5 декабря в ходе операции "Браконьер" сотрудники полиции совместно с работниками "Охотзоопрома" задержали 54-летнего жителя Астаны вблизи села Байсуат.

"Мужчина незаконно отлавливал диких птиц семейства "щегол черноголовый", используя запрещенные сети", - уточнили в МВД.

В результате операции изъяли 76 птиц, но, к сожалению, значительная часть из них погибла, запутавшись в сетях.

"В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина приехал в Буландынский район, где в поле установил прутья с сетями для ловли диких птиц. Он успел поймать около 80 птиц с целью последующей продажи в интернете", - пояснили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование, назначено судебно-биологическое исследование изъятых объектов.

Стоит отметить, что охота на птиц строго запрещена на территории Казахстана.

Ранее в ВКО полицейские остановили автомобиль, в котором обнаружили более 200 кг рыбы разных видов стоимостью около 2 млн тенге без разрешительных документов. По данному факту проводится досудебное расследование.

А в Павлодарской области стражи порядка изъяли из автомобиля 16 мешков ценного рачка. Аналогичный случай зафиксировали и в Аксу. Там пресекли деятельность неизвестных лиц, которые также занимались добычей рачков. По фактам незаконной добычи рыбных ресурсов проводится расследование.