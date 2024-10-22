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Золото на 7 млн тенге похитили в Караганде

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Украшения в коробочке
Украшения. Иллюстративное фото: Olena Ruban/Getty Images

Неизвестный проник в частный дом в Караганде, отжав пластиковое окно, и похитил золотые изделия на сумму семь миллионов тенге. Подозреваемый задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды установили и задержали по подозрению в краже в крупном размере 36-летнего мужчину.

Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что похищенные ювелирные украшения сдал в один из ломбардов. Вещественные доказательства были изъяты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские вернули оборудование, похищенное из компьютерного клуба. По версии следствия, парень проник в помещение, где похитил системные блоки и мониторы. Сумма ущерба составила 8 млн тенге. Задержанный дал признательные показания.

Также в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177181-zoloto-na-7-mln-tenge-pohitili-v-karagande/

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