Золото на 7 млн тенге похитили в Караганде

Неизвестный проник в частный дом в Караганде, отжав пластиковое окно, и похитил золотые изделия на сумму семь миллионов тенге. Подозреваемый задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды установили и задержали по подозрению в краже в крупном размере 36-летнего мужчину.

Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что похищенные ювелирные украшения сдал в один из ломбардов. Вещественные доказательства были изъяты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские вернули оборудование, похищенное из компьютерного клуба. По версии следствия, парень проник в помещение, где похитил системные блоки и мониторы. Сумма ущерба составила 8 млн тенге. Задержанный дал признательные показания.

Также в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.