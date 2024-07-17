"Путем лжи завоевали доверие": кызылординские бизнесмены отдали золото на 70 млн тенге

Двух жительниц Кызылординской области обвинили в том, что они обманом забрали у предпринимателей, торгующих золотыми украшениями, товар на 70 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело в отношении обвиняемых по п.2 ч.4 ст.190 УК РК рассмотрели в Шиелийском районном суде.

Согласно материалами дела, в марте 2022 года подсудимая совместно с сообщницей вступила в сговор группой лиц с целью неоднократного хищения чужого имущества в крупном и особо крупном размере.

"Далее в период со 2 по 26 августа 2022 года подсудимые путем лжи завоевали доверие предпринимателей, торгующих золотыми изделиями в районе, забрали у них золотые украшения и продали в ломбарды по цене ниже рыночной, использовали полученные деньги для личной выгоды. Таким образом они путем сговора в группе лиц присвоили право на чужое имущество путем злоупотребления доверием", - установил суд.

В результате потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую сумму 70 089 970 тенге.

Приговором суда подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Потерпевшим возмещено 10 млн тенге причиненного ущерба.

Также приговором суда частично удовлетворены гражданские иски истцов, в пользу которых взыскано 60 527 690 тенге, включая расходы представителя.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

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