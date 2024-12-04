Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тушу сайги продавали за 35 тысяч тенге в Актюбинской области

Опубликовано:

Сайгак
Сайгак. Иллюстративное фото: DNK-KolyaN/Getty Images

Полицейские в Актобе выявили случай незаконной охоты на сайгаков, обнаружив автомобиль с мясом животных и задержав троих подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 2 декабря в ходе операции "Сайга" сотрудники полиции в Актобе остановили автомобиль "ВАЗ".

В багажнике данного транспортного средства обнаружены два мешка с мясом сайги.

В результате дальнейших оперативно-следственных действий в городе Шалкар были установлены трое местных жителей, причастных к данному делу.

В гараже одного из задержанных правоохранители нашли восемь туш сайги и шесть рогов сайгака, а в автомобиле "УАЗ" - еще одну тушу животного.

Установлено, что двое из указанных лиц на мотоцикле выехали в степь с целью отстрела сайгаков, которые паслись в открытой местности. Они планировали реализовать добычу жителям города Шалкар, предлагая одну тушу за 35 тысяч тенге.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконной добычи и уничтожения сайгаков.

Ранее сообщалось, что в одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области полицейскими найдены и изъяты пять мешков с рогами сайги в количестве 320 штук, а также незарегистрированные охотничьи ружья.

Также в регионе задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве. Произошло это после того, как в машине были обнаружены пакеты с мясом сайгаков.

Вместе с этим в результате оперативных рейдовых мероприятий в области Ұлытау четырех вооруженных людей задержали по подозрению в браконьерстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196221-tushu-saygi-prodavali-za-35-tysyach-tenge-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie