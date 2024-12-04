Тушу сайги продавали за 35 тысяч тенге в Актюбинской области

Полицейские в Актобе выявили случай незаконной охоты на сайгаков, обнаружив автомобиль с мясом животных и задержав троих подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 2 декабря в ходе операции "Сайга" сотрудники полиции в Актобе остановили автомобиль "ВАЗ".

В багажнике данного транспортного средства обнаружены два мешка с мясом сайги.

В результате дальнейших оперативно-следственных действий в городе Шалкар были установлены трое местных жителей, причастных к данному делу.

В гараже одного из задержанных правоохранители нашли восемь туш сайги и шесть рогов сайгака, а в автомобиле "УАЗ" - еще одну тушу животного.

Установлено, что двое из указанных лиц на мотоцикле выехали в степь с целью отстрела сайгаков, которые паслись в открытой местности. Они планировали реализовать добычу жителям города Шалкар, предлагая одну тушу за 35 тысяч тенге.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится досудебное расследование по факту незаконной добычи и уничтожения сайгаков.

Ранее сообщалось, что в одном из крестьянских хозяйств Актюбинской области полицейскими найдены и изъяты пять мешков с рогами сайги в количестве 320 штук, а также незарегистрированные охотничьи ружья.

Также в регионе задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве. Произошло это после того, как в машине были обнаружены пакеты с мясом сайгаков.

Вместе с этим в результате оперативных рейдовых мероприятий в области Ұлытау четырех вооруженных людей задержали по подозрению в браконьерстве.