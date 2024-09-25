"Сбил на мотоцикле в степи": мужчину с мясом задержали в Актюбинской области
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В Актюбинской области задержали мужчину, подозреваемого в браконьерстве. Произошло это после того, как в машине были обнаружены пакеты с мясом сайгаков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 22 сентября сотрудники полиции совместно с представителями АФ "Охотзоопром" остановили автомобиль Lada Largus на автодороге Самара - Шымкент возле поселка Карабутак. В салоне машины были обнаружены пакеты с мясом.
"42-летний пассажир пояснил, что в пакетах находится мясо пяти сайгаков, которых он сбил на мотоцикле в степи на территории Иргизского района", - рассказали в МВД.
Предварительный ущерб оценивается в 20 млн тенге. По данному факту начато уголовное расследование.
Ранее в Павлодарской области выявили факт нарушения правил рыболовства местным жителем и изъяли у него 5 кг карася, сеть, резиновую лодку и весла. В отношении нарушителя составили административный материал и передали его в суд.
А министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал слухи о выдаче иностранцам лицензии на отстрел сайгаков. Он напомнил, что лицензия на отстрел этих животных не предоставляется, даже если речь идет о любительско-спортивной охоте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165688-sbil-na-motocikle-v-stepi-muzhchinu-s-myasom-zaderzhali-v-aktyubinskoy-oblasti/
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