Вооруженную группу задержали в области Ұлытау

В результате оперативных рейдовых мероприятий в области Ұлытау четырех вооруженных людей задержали по подозрению в браконьерстве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, задержание провели сотрудники полиции в рамках совместного рейдового мероприятия с инспекторами РГКП "ПО Охотзоопром" на территории Улытауского района.

"Выявили браконьерскую группу из четырех человек. В ходе проверки у задержанных обнаружили два мотоцикла марки "Урал", 15 туш сайгака, 29 спиленных рогов и два гладкоствольных оружия", - рассказали в МВД.

Установлено, что задержанные - жители соседней области в возрасте от 44 до 53 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что житель Аркалыка занимался продажей мяса сайги на территории города. Мужчину осудили за экологическое преступление и приговорили к лишению свободы с конфискацией автомобиля.

Тогда рога сайгаков на 2,5 млрд тенге пытались вывезти в Россию двое жителей Западно-Казахстанской области, однако при выезде из Уральска их грузовик был задержан. Суд приговорил мужчин к тюремным срокам.