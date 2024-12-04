Казахстанец вложил 23 млн тенге в бизнес по продаже чипсов, но остался ни с чем

Казахстанец вложил 23 млн тенге в совместный бизнес по продаже чипсов, но запуска проекта не случилось. Расследуется дело о мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жителя ВКО подозревают в крупном мошенничестве, жертвой которого стал мужчина из другого региона.

"31-летний восточноказахстанец предложил знакомому совместно открыть бизнес по продаже чипсов, пообещав высокий доход. Злоумышленник убедил партнера вложить внушительную сумму - 23 млн тенге. Однако вместо запуска проекта он присвоил деньги и перестал выходить на связь", - рассказали в МВД.

В ходе расследования подозреваемый был задержан. По информации полиции, во время допроса он полностью признал свою вину.

В настоящее время проводится досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее полиция задержала 20-летнюю жительницу Экибастуза, подозреваемую в мошенничестве. С заявлениями обратились трое обманутых предпринимателей, которые заказали различные товары через WhatsApp по оптовым ценам. Сумма ущерба составила сотни миллионов тенге.

А в Астане женщину осудили на три года лишения свободы за обман десятков жителей столицы. Подсудимая обещала им прямую доставку товаров народного потребления из Китая и Туркменистана по заниженным ценам.