"От смартфонов до посуды": предпринимателей из Астаны обманули на сотни миллионов тенге

Полицией задержана 20-летняя жительница Экибастуза, подозреваемая в мошенничестве. Сумма ущерба составила сотни миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, девушка обещала астанчанам товары из Китая по низким ценам.

"Для этой цели в мессенджере WhatsApp она создала многочисленные группы с рекламой различных товаров, предлагая предпринимателям по оптовым ценам. Диапазон поставок был внушительный - от смартфонов до посуды. Однако после получения очередной суммы на покупку товара женщина скрылась и перестала выходить на связь с покупателями", - сообщили подробности на портале.

Одна из пострадавших обратилась в управление полиции района Сарыарка. Женщина рассказала, что заказала товары из Китая. Оплату произвела сразу, перечислив за товары 31 млн тенге. Но ни товара, ни денег не получила.

"В настоящее время с заявлениями в полицию обратились трое обманутых предпринимателей. Предположительно, по аналогичной схеме было обмануто порядка 50 граждан, но потерпевших может быть больше. 20-летняя жительница Экибастуза признала свою вину, пояснив, что чужие деньги тратила на свои нужды. По факту мошенничества проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК", - отмечается в сообщении полиции.

Также в МВД просят граждан, пострадавших от аналогичных противоправных действий, обратиться в управление полиции района Сарыарка ДП Астаны.

В октябре мы рассказывали о случае в Шымкенте, когда были задержаны две подруги, предположительно, обманувшие 45 человек. По версии следствия, они убеждали своих жертв оформить товарный кредит через мобильный банкинг и передать им данные для оплаты.

По информации полицейских, злоумышленницы заверяли, что через определенную схему могут вернуть сумму займа вместе с бонусами на счет в течение пары недель. Однако, получив нужные коды для покупки, они сами забирали товары из магазина и перепродавали их. Жертвами этих действий стали 45 человек из Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны - сумма ущерба составила свыше 40 млн тенге.

Осенью, по данным МВД РК, в Казахстане вновь активизировались мошенники. Стражи порядка порекомендовали казахстанцам быть бдительнее.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, следует придерживаться некоторых простых правил:

никому не сообщать данные из SMS и push-уведомлений;

настроить в своих социальных сетях и мессенджерах двухфакторную аутентификацию;

сохранять бдительность при любых звонках и сообщениях, даже если они идут от знакомых – если есть сомнения, лучше перепроверить и уточнить у человека, связавшись с ним по другому каналу связи;

если аккаунт был взломан и украден, нужно как можно быстрее восстановить к нему доступ, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться.

При соблюдении этих мер предосторожности казахстанцы смогут обезопасить не только себя, но и своих родных и знакомых.

Добавим, что за нарушение статьи 190 УК РК (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, либо с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.