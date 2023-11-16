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30 лет независимости Казахстана

"От смартфонов до посуды": предпринимателей из Астаны обманули на сотни миллионов тенге

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Руки девушки в наручниках
Задержание. Иллюстративное фото: picture alliance / Getty Images

Полицией задержана 20-летняя жительница Экибастуза, подозреваемая в мошенничестве. Сумма ущерба составила сотни миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, девушка обещала астанчанам товары из Китая по низким ценам.

"Для этой цели в мессенджере WhatsApp она создала многочисленные группы с рекламой различных товаров, предлагая предпринимателям по оптовым ценам. Диапазон поставок был внушительный - от смартфонов до посуды. Однако после получения очередной суммы на покупку товара женщина скрылась и перестала выходить на связь с покупателями", - сообщили подробности на портале.

Одна из пострадавших обратилась в управление полиции района Сарыарка. Женщина рассказала, что заказала товары из Китая. Оплату произвела сразу, перечислив за товары 31 млн тенге. Но ни товара, ни денег не получила.

"В настоящее время с заявлениями в полицию обратились трое обманутых предпринимателей. Предположительно, по аналогичной схеме было обмануто порядка 50 граждан, но потерпевших может быть больше. 20-летняя жительница Экибастуза признала свою вину, пояснив, что чужие деньги тратила на свои нужды. По факту мошенничества проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК", - отмечается в сообщении полиции.

Также в МВД просят граждан, пострадавших от аналогичных противоправных действий, обратиться в управление полиции района Сарыарка ДП Астаны.

В октябре мы рассказывали о случае в Шымкенте, когда были задержаны две подруги, предположительно, обманувшие 45 человек. По версии следствия, они убеждали своих жертв оформить товарный кредит через мобильный банкинг и передать им данные для оплаты.

По информации полицейских, злоумышленницы заверяли, что через определенную схему могут вернуть сумму займа вместе с бонусами на счет в течение пары недель. Однако, получив нужные коды для покупки, они сами забирали товары из магазина и перепродавали их. Жертвами этих действий стали 45 человек из Шымкента, Туркестанской области, Алматы и Астаны - сумма ущерба составила свыше 40 млн тенге.

Осенью, по данным МВД РК, в Казахстане вновь активизировались мошенники. Стражи порядка порекомендовали казахстанцам быть бдительнее.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, следует придерживаться некоторых простых правил:

  • никому не сообщать данные из SMS и push-уведомлений;
  • настроить в своих социальных сетях и мессенджерах двухфакторную аутентификацию;
  • сохранять бдительность при любых звонках и сообщениях, даже если они идут от знакомых – если есть сомнения, лучше перепроверить и уточнить у человека, связавшись с ним по другому каналу связи;
  • если аккаунт был взломан и украден, нужно как можно быстрее восстановить к нему доступ, чтобы мошенники не смогли им воспользоваться.

При соблюдении этих мер предосторожности казахстанцы смогут обезопасить не только себя, но и своих родных и знакомых.

Добавим, что за нарушение статьи 190 УК РК (Мошенничество) предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, либо с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045990-ot-smartfonov-do-posudy-predprinimateley-iz-astany-obmanuli-na-sotni-millionov-tenge/

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