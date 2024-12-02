Конфликт на дороге привел к драке в Караганде (видео)
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Конфликт на дороге в Караганде привел к драке между двумя местными жителями. Один из участников был задержан, начато досудебное расследование по статье "Хулиганство", передает ekaraganda.kz.
Конфликт между двумя карагандинцами произошел в результате дорожно-транспортного происшествия.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где неизвестные устроили драку на дороге. Сотрудники полиции установили участников инцидента.
Ими оказались двое жителей города. В отношении 35-летнего мужчины начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Хулиганство", - отметили в ДП Карагандинской области.
В ведомстве добавили, что иные обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, 10 октября в одном из автобусов пассажир в состоянии алкогольного опьянения стал дебоширить. У каскадной площади по просьбе одного из пассажиров водитель автобуса высадил его и дебошира. Между ними произошла драка. В результате конфликта 17-летний житель Караганды был доставлен в медицинское учреждение, а 27-летний нарушитель - в Центр временной адаптации и детоксикации.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2195115-konflikt-na-doroge-privel-k-drake-v-karagande-video/