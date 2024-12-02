Конфликт на дороге привел к драке в Караганде (видео)

Конфликт на дороге в Караганде привел к драке между двумя местными жителями. Один из участников был задержан, начато досудебное расследование по статье "Хулиганство", передает ekaraganda.kz.

Конфликт между двумя карагандинцами произошел в результате дорожно-транспортного происшествия.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где неизвестные устроили драку на дороге. Сотрудники полиции установили участников инцидента.

Ими оказались двое жителей города. В отношении 35-летнего мужчины начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Хулиганство", - отметили в ДП Карагандинской области.

В ведомстве добавили, что иные обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 10 октября в одном из автобусов пассажир в состоянии алкогольного опьянения стал дебоширить. У каскадной площади по просьбе одного из пассажиров водитель автобуса высадил его и дебошира. Между ними произошла драка. В результате конфликта 17-летний житель Караганды был доставлен в медицинское учреждение, а 27-летний нарушитель - в Центр временной адаптации и детоксикации.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).