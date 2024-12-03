Осужден директор Алакольского государственного заповедника

В области Жетісу вынесли приговор директору РГУ "Алакольский государственный заповедник" по делу о неоднократном получении взяток, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщает официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК, Алакольским районном судом осуждены директор РГУ "Алакольский государственный заповедник" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов К. Абылкасимов, его заместитель Н. Бейсенов и руководитель отдела Р. Шалапанов.

"Они признаны виновными в неоднократном получении взяток в группе лиц по предварительному сговору от местных жителей за непривлечение к административной ответственности за незаконное сенокошение на обслуживаемой территории", - уточнили в Антикоре.

Абылкасимову и Шалапанову назначили наказание в виде штрафа в размере 10,5 млн тенге каждому, Бейсенову - 15,7 млн тенге.

Этим же приговором два жителя Алакольского района за дачу взяток указанным должностным лицам приговорены к штрафу в размере 6 млн тенге и 2,2 млн тенге соответственно.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу уже вступил.

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